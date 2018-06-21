FETÖ/PDY terör örgütünün astsubay sorumlusu olduğu öne sürülen S.O. Kayseri’de saklandığı gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı.

İHA'nın aktardığı bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında ‘Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi Olmak’ suçundan hakkında yakalama emri bulunan S.O.'yu yakalamak için çalışma başlatıldı. FETÖ/PDY'nin askeri sorumlusu olduğu öne sürülen ve daha önce FETÖ/PDY’ye ait Melikşah Üniversitesinde çalışan S.O., Kayseri’deki gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı.

S.O.’nun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulandığı öğrenildi.



