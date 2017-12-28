FETÖ'nün Bylock tuzağından ilk tahliye kararı verildi. Tutuklu sanık Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yaman hakkında tahliye kararı verildi.

1250 KİŞİNİN TAHLİYESİ GÜNDEMDE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dün yapılan açıklamada, FETÖ'nün haberleşme ağı Bylock IP'lerine yönlendirilen 11.480 GSM hattı olduğu belirtilmişti. Bu kapsamda halen tutuklu bulunan 1250 kişinin ise tahliyesinin gündemde olduğu belirtiliyor.

BYLOCK TEZGAHI İÇİN KULLANILAN TUZAK PROGRAMLAR BELİRLENDİ

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"ADI GÜNCELLENEN LİSTEDEN ÇIKARILDI"

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında, "Sanık Mustafa Yaman'ın güncellenen Bylock listesinde adının listeden çıkartıldığı, dosyada yüklenen suça ilişkin başkaca bir iddia ve delil bulunmadığı görülmekle sanığın müsnet suçtan bir hakkın TAHLİYESİNE, başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü değil ise gereği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılmasına, Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi" denildi.

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