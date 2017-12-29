FETÖ'nün 'Mor Beyin' tuzağı ile ilgili olarak İstanbul'da 161 kişinin tahliye edildiği öğrenildi. 11 bin 480 kişilik listedeki 3654 kişi İstanbul'da bulunuyor.

Habertürk TV'den Selahattin Günday'ın aktardığına göre, tahliye edilenlerin 135'inin haklarındaki davaların açıldığı, bu kişilerin 'Mor Beyin' tuzağı sonucunda Bylock IP'lerine yönlendirilen GSM kullanıcıları arasında yer aldıklarının mahkemelere iletildiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 11 bin 480 GSM hattının Bylock IP'lerine 'Mor Beyin' isimli yazılım yolu ile iradeleri dışında yönlendirildikleri açıklanmıştı. Başsavcı Kocaman yaptığı açıklamada, 1200 civarında kişinin bu sebeple tutuklu olduğunu belirtmişti. Dünden itibaren başsavcılıklara gönderilen 'Mor Beyin mağduru' isimler hakkında tahliye kararları veriliyor.

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