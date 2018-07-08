Son dakika: FETÖ'nün Pensilvanya’daki kampı görüntülendi

Son dakika... FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yaşadığı Pensilvanya eyaletindeki kampın girişindeki yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor. Görüntü alınmasından rahatsız olan kamp girişindeki silahlı ve çelik yelekli Amerikalı güvenlik görevlisi, basın kartlarını göstermesine rağmen AA ekibini uzaklaştırmak istedi. Kampın idaresini yürüten ve örgütün en mahrem sırlarını bildiği öne sürülen gayrimenkul zengini Cevdet Türkyolu’nun bölgede bulunan ailesine ait evlerde asılı ABD bayrakları AA objektiflerine yansıdı. Türkyolu ve ailesinin Pensilvanya ve Florida eyaletlerinde yüz binlerce dolar değerinde 7 evi bulunurken, Türkiye’de de akrabalarının üzerine geçirdiği 39 mülkü ortaya çıkmıştı. Cevdet Türkyolu’nun oğlu Esat Türkoğlu’nun ismi, FETÖ elebaşı Gülen'in darbe girişiminin emrini verdiğini ve yönettiğini ortaya çıkaran yeni kritik belgelerde de yer almıştı