Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görülen davanın karar duruşmasında sanıklara son sözleri soruldu. DHA'nın haberine göre; Son sözü sorulan eski Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem, "Mart ayından beri huzurunuzda neler olduğunu anlatmaya çalıştık. O akşam sorumlu bir kişi olarak, komutan olarak, ne olduğunu bilmeden birliğime gittim. Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Söz alan diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, tahliyelerini istedi.

25 MÜEBBET, 3 TAHLİYE

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin görülen ve 28 kişinin yargılandığı davada, ikisi ağırlaştırılmış olmak üzere 25 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Sanıklardan 3'ünün beraat ettiği davada, eski Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem müebbet hapisle cezalandırıldı.

fetö

SAhil Güvenlik Komutanlığı davası