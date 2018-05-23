Iğdır merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan bir astsubayın ifadesinden yola çıkan polis, örgüt mensuplarının internetten çoklu sohbet ve video konferans imkanı sunan "ooVoo" programı üzerinden iletişim kurduklarını belirledi.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin mensuplarını tespit edip yakalamak ve örgütün faaliyetlerini deşifre etmek için Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı çalışma ve araştırmalara devam ediyor.
Ekipler, bu çerçevede bir süre önce örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Iğdır'ın da aralarında bulunduğu 18 ilde operasyon yaptı.
Çeşitli adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, aralarında binbaşı, yüzbaşı, astsubay ve uzman çavuşların da bulunduğu 21 şüpheliyi gözaltına alan polis, bu kişilerin ifadeleri sonucu örgüte ilişkin önemli detaylara ulaştı.
Emniyette sorgulanan zanlılardan astsubay İ.A, ifadesinde, daha çok gizli haberleşme programı " ByLock" üzerinden irtibat kurdukları bilinen örgüt mensuplarının birbiriyle halen iletişim halinde olduklarını belirterek, örgüt mensuplarıyla internet aracılığıyla "ooVoo" programı üzerinden iletişim kurduklarını anlattı.
Bunun üzerine harekete geçen polis, yaptığı araştırmalarda örgüt mensuplarının birbirleriyle haberleşmede bu programı kullandığını saptadı.
Polis ekipleri, FETÖ üyelerinin "ooVoo" programı aracılığıyla görüştüğü kişileri belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor.
"OOVOO" PROGRAMI
İnternet üzerinden indirilen çoklu sohbet ve video konferans programı olan "ooVoo", internetten video konferans imkanı sunan "Google Hangouts", "Skype", "Facetime", "Fring", "Qik" ve örgüt mensuplarının da kullandığı "Tango" gibi sohbet programları arasında yer alıyor.
Aynı anda 12 kişiye kadar video konferans yapılabilen bu program internetten ücretsiz indirilen bir uygulama. Kullanıcının, sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ya da e-posta adresleri üzerinden paylaştığı bir linke tıklayan herkese video konferansa katılma olanağı sunan uygulamanın iOS, Android, Windows ve Mac için geliştirilmiş farklı versiyonları bulunduğu belirtiliyor.
FETÖ/PDY mensuplarının da kullandığı anlaşılan ooVoo programının, video konferansa katılmak için bilgisayar ya da internet olanağı sunan cep telefonuna indirilmesine de gerek olmadığı kaydediliyor.
OPERASYONDA 10 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Iğdır polisinin FETÖ/PDY'ye yönelik Iğdır merkezli 18 ilde gerçekleştiği operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan binbaşı Y.Ö. ve yüzbaşı E.G'nin de aralarında bulunduğu 10'u tutuklanmış, İ.A'nın da yer aldığı biri emekli 9 astsubay ile 2 uzman çavuş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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