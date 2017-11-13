Son Dakika: FETÖ operasyon haberleri (13 Kasım 2017)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 13 Kasım 2017 Pazartesi günü raporu.

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DARBE DAVASINDA İLK VERİLEN KARARA İSTİNAFTAN ONAMA

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliği'ni işgal eden askerlere yardıma giderken etkisiz hale getirilen astsubay Yusuf Yıldız'ın aldığı ağırlaştırılmış müebbet ile 23 erin beraat kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce onandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, İstanbul Valiliği'ni işgal eden askerlere yardıma giderken etkisiz hale getirilen astsubay Yusuf Yıldız ile 23 er hakkında verilen karar, FETÖ'nün İstanbul'daki darbe girişimine yönelik açılan davalarda verilen ilk kararı. Tutuklu Astsubay Yıldız ile tutuksuz 23 er hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "Terör örgütü üyeliği" suçundan ise 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada astsubay Yusuf Yıldız "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yıldız hakkında, "TBMMyi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Aynı davada tutuksuz olarak yargılanan 23 er ise tüm suçlardan beraat etti.

Olay gecesi anlatıldı

Verilen kararı TBMM, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı avukatı, Cumhuriyet Başsavcılığı ile sanık Yıldız avukatı istinaf etti. Dosyayı yeniden inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi kararında, İstanbul Valiliği'ni işgal eden askerlere yardım amacıyla görevlendirilen sanık astsubay Yusuf Yıldız'ın yanına aldığı 23 asker ile iki adet askeri tank olan GZPT ile Haliç Köprüsü'ne gelip emir aldığını, sıkı yönetim ilan edildiğini ve kendilerinin engellenmemesi gerektiğini söylediği anlatıldı. Halkın ve polisin şüphelileri etkisiz hale getirdikleri anlatılan kararda, sanık astsubayın komutasındaki aracın ise tüm engellemelere rağmen durmayarak polis araçlarına zarar verdiği ve bir müddet gittikten sonra çevresinin sarılmasıyla şüphelilerin teslim olduğu belirtildi.

"Cezasında isabetsizlik yok"

Daire kararında, "Anayasayı ihlal" suçunun gerçekleşmesi halinde ayrıca "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından cezalandırılma imkanının bulunmadığı anlatıldı. Sanık Yıldız'ın eyleminin ülke genelindeki darbeye teşebbüs eyleminin bir parçası olduğu kaydedilen kararda, aldığı cezada herhangi bir isabetsizlik görülmediği aktarıldı.

"Erler bilmiyordu" beraatı

2. Ceza Dairesi kararında, İstanbul Valiliği'ne silahlı terör saldırısı olduğu söylenip, sanık Yıldız'ın komutasında erlerin zırhlı araçlara bindirilip yola çıkarıldığını anlattı. Sanıkların durduruldukları yere kadar darbe teşebbüsüyle ilgili herhangi bir bilgi sahibi olmadıkları, durduruldukları yerde emniyet güçlerince engellenmeleri sırasında olaya vakıf oldukları kaydedildi. Erlerin suçun unsurlarını bilerek hareket etmedikleri anlatılan kararda, beraat kararında da herhangi bir isabetsizlik görülmediği ifade edildi.

Onama kararı

Verilen hükümlerde usule ve esasa yönelik herhangi bir hukuka aykırılık olmadığını belirleyen daire, istinaf başvurularını reddederek kararı onadı.

AKSARAY MERKEZLİ OPERASYONLARDA 4 ESKİ ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

Aksaray merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen 4 eski öğretmen gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aksaray, Ankara, Konya ve Kırşehir'de, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve daha önce meslekten ihraç edilen 6 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. (AA)

EDİRNE'DE YUNANİSTAN'A KAÇMAK İSTEYEN FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Edirne'de askeri yasak bölgede, hudut askerlerince Yunanistan'a kaçma girişimindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 1 kişi yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "hudut kartalları" olarak da anılan hudut birliği askerleri, Yunanistan sınırındaki Doyran köyünde yasa dışı geçiş hazırlığındaki kişiyi 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yakaladı. Zanlının su geçirmeyen kıyafetler ve botla yakalandığı öğrenildi.

Yapılan araştırmada şüphelinin FETÖ'nün "Kolombiya sorumlusu" Yunus Y. olduğu iddia edildi.

Zanlının sorgusu sürüyor. (AA)

AYDIN'DA ARANAN FETÖ ŞÜPHELİSİ YOL KONTROLÜNDE YAKALANDI

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, yol kontrolü sırasında yakalandı.

Aydın-Muğla karayolundaki polis kontrol noktası yakınında duran otomobilden şüphelenen ekipler, aracın yanına gitti.

Ekipler, araçtan inerek yürümeye başlayan sürücüye kimlik kontrolü yaptı.

Şüphelinin, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, öğretmenlikten ihraç edilen Ömer T. olduğu belirlendi.

Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (AA)

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