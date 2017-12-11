Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılmak istenen askeri darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ mensubu kişi ve kurumlara yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Öte yandan örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanan kişilere yönelik operayonlar da devam ediyor. İşte FETÖ operasyonlarında 11 Aralık 2017 Pazartesi günlüğü.

ADANA'DA 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk'ün de olduğu 11 şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgüte kaynak aktardıkları öne sürülen kişilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk ile aralarında daha önce görevlerinden uzaklaştırılanların da olduğu 3 Ceyhan Belediye Meclis üyesi, 3 Ceyhan Ticaret Odası çalışanı ve 4 belediye çalışanı gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alemdar Öztürk, 22 Mart 2016 tarihli Merkez Disiplin Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 24 Mart 2016'da AK Parti'den ihraç edilmiş, 16 Haziran 2017'de ise İçişleri Bakanlığı tarafından hakkındaki adli ve idari soruşturmalar çerçevesinde Ceyhan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. (AA)

AKSARAY'DA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce ihraç edilen 4 öğretmen yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Operasyon, sabah erken saatlerde Aksaray merkezde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı oldukları belirlenen ve daha önce ihraç edilen 4 öğretmene yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından sabah erken saatlerde 4 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 4 öğretmen yakalanarak gözaltına alındı. İhraç öğretmenler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. (İHA)