Yurtiçinde devam eden FETÖ operasyonlarında tutuklanan ve gözaltına alınanlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 8 Aralık 2017 Cuma günü raporu.

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ANKARA'DA 17 ESKİ BAŞBAKANLIK ÇALIŞANI HAKKINDA GÖZALTI KARARI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında, 3'ü Adalet Bakanlığı çalışanı, 17'si eski Başbakanlık çalışanı 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 14'ü gözaltına alındı.

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