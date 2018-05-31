Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, FETÖ'den yargılanan eski binbaşı M.K., eşi E.K. ile birlikte yasadışı yollardan Kuzey Irak'a kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı. Binbaşı M.K.'nin İzmir'de FETÖ davasında tutuklu yargılandığı ve bir süre önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre; Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında yer alan Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi Anadağ köyü Yeşilova mezrasından yasadığı yollardan Kuzey Irak'a kaçmaya çalıştıkları belirtilen eski binbaşı M.K. ile eşi E.K. yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ve 34. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanan M.K.'nın İzmir'de FETÖ davasında yargılandığı ortaya çıktı. Tutuklu yargılanan eski binbaşı M.K.'nin bir süre önce yurtdışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Zanlıların Derecik Jandarma Karakolu'nda işlemlerinin sürdüğü belirtilirken sınır geçişi için yardım eden kişi ve kişilere yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER