Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay hakkında hak ihlali kararı vermesinin ardından davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Alpay'ın tutukluluk durumunu yeniden ele aldı. FETÖ sanığı gazeteci Şahin Alpay'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Gazeteci yazar Mehmet Altan hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararını değerlendiren İstanbul 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi, Altan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ŞAHİN ALPAY'IN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMININ GEREKÇESİ

AA'nın haberine göre; kararda, "Anayasa'nın 153. maddesi uyarınca, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararlarının gerekçeli olarak resmi gazetede yayınlanmasından itibaren hüküm ve sonuçlarının doğuracağının düzenlenmiş olması, bireysel başvurulara ilişkin hak ihlali kararlarının da 30 Mart 2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve yargılama hakkındaki kanunun 50/2 maddesinde düzenlenen"....'dosya ilgili mahkemeye gönderilir' hükmü ve 50/3 maddesinde düzenlenen esas hakkındaki kararların gerekçeleri ile birlikte ilgililere ve Adalet Bakanlığı'na tebliği edileceğine ilişkin düzenleme göz önüne alındığında bireysel başvurulardaki hak ihlali kararlarının da gerekçeli olarak yayınlanması veya tebliğden itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracağı" belirtildi.

Mahkemeye, tutuklu sanık Alpay'a ilişkin gerekçeli kararın tebliğ edilmediğinin anlaşıldığı belirtilen kararda, ayrıca Alpay'ın tahliyesine ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından tedbir mahiyetinde bir karar verilmediği de ifade edilerek, sanık avukatının tahliyeye ilişkin taleplerinin de bu aşamada reddi ile sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanık hakkında istenen cezanın üst sınırı, delillerin toplanmamış olması göz önüne alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildiği belirtildi..

Üye hakim, tutukluluğun devamı yönündeki karara şerh düştü. Üye hakim, Anayasa Mahkemesi'nin kısa kararının 6216 sayılı yasanın 66/1 maddesi gereğince kesin ve mahkemeyi bağlayıcı nitelikte olması nedeniyle çoğunluğun görüşüne katılmadığını belirtti.

13. Ağır Ceza ret kararı gerekçesinde, AYM kararının Resmi Gazete'de yayınlanmaması ve AYM'nin gerekçeli kararının henüz mahkemeye ulaşmamış olmasını gösterdi. Tahliyelere ret kararı sonrasında ise AYM'nin resmi Twitter hesabından Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararlarına ilişkin, kararların tam metninin AYM'nin internet sitesinde yayınlandığına dair tweetler atıldı.

AVUKATLARIN ILICAK TALEBİ DE REDDEDİLDİ

DHA'nın haberine göre; mahkeme, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını yazıp mahkemeye gönderildiğinde tutukluluk halinin devam edip etmeyeceği hususunda resen değerlendirmede bulunulmasına ve bu şekilde ayrıca düşünülmesine karar verdi. Mahkeme, Mehmet Altan'ın avukatlarının AYM kararını emsal nitelikte göstererek, aynı davanın tutuklu sanıkları Ahmet Hüsrev Altan ve Ayşe Nazlı Ilıcak hakkındaki tahliye talebini de aynı gerekçelerle oy birliğiyle reddetti.

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KARARI

Anayasa Mahkemesi bugün verdiği kararda, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle Alpay’ın hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddia ile tutuklanma dolayısıyla ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın oy birliği ile kabul edilebilir olduğuna karar vermişti. Anayasanın ilgili maddelerinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar veren Anayasa Mahkemesi ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın bir örneğini yerel mahkemeye göndermişti.

ALPAY’IN 3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İHA'nın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şahin Alpay’ın “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, ve silahlı terör örgütü üyeliği suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi istenmişti. İddianamede sanık Alpay’ın da arlarında bulunduğu köşe yazarlarının yazılarındaki ifadelerin “mecaz” ya da “metafor” olarak izah edilemeyeceği belirtilerek, “Ön hazırlık niteliğinde yazılar yazan şüpheli yazarların, basın ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aşarak devlet yetkililerinin ve kurumlarının haklarını ihlal niteliğinde ifadeler kullanarak örgüt amacına hizmet ettikleri, askeri darbe çağrısında bulunmaktan çekinmedikleri, örgütsel hedef ve amacı tamamlayan yazılarla FETÖ-PDY terör örgütü hiyerarşisi içerisindeki görevlerini yerine getirdikleri” bilgisine yer verilmişti.

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