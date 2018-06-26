FETÖ soruşturmasında Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında aralarında muvazzafların da olduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilenler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü de bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 13 "mahrem imam" için gözaltı kararı verildi.

DENİZ KUVVETLERİ'NDE 22 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline yönelik daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhis işlemleri ile FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 2 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, ve 6 astsubay olmak üzere 14 asker ile askeri personeli FETÖ adına yönlendiren 8 mahrem imam olmak üzere toplam 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

JANDARMA'DA 6 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhis işlemleri ile FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 6 astsubay hakkında 26/06/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.