İstanbul merkezli 29 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve Adil Öksüz'ün baldızının da bulunduğu 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

33 KİŞİ GÖZALTI KARARI

FETÖ/PDY'nin "kadın yapılanması"na yönelik 29 ilde düzenlendiği belirtilen operasyonlarda şu ana kadar Fetullah Gülen'in yeğeni Fatmanur Gülen ile Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik'in de aralarında bulunduğu 33 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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