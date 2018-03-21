FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında 15 gözaltı kararı

FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 15 Deniz Astsubay ve bunların yöneticisi konumundaki 1 öğretmen hakkında gözaltına kararı verildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın edindiği bilgiye göre, şüphelilerin, daha önce FETÖ üyeliğinden tutuklanan Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın koruma ekibinden astsubay Rıza Asal ile irtibatlı olduğu belirtildi.

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