Şirketin yeni iş planının anlatıldığı toplantıda konuşan FCA CEO'su Sergio Marchionne, Fiat'ın Avrupa'daki geleceğinin küçük ve elektrikli araçlar olacağını söyledi. Model sayısının düşürüleceğini ifade eden Marchionne, Fiat 500 ve Panda modellerinin temel alınarak strateji geliştirileceğini kaydetti.

"Fiat için Avrupa'daki oyun alanı daha özel bir alanda yeniden tanımlanacak" diyen Marchionne, fiyat gücü olmayan ürünlerin kaldırılması gerektiğini belirtti. Marchionne, "Avrupa Birliği'ndeki emisyon düzenlemeleri göz önünde bulundurulduğunda, kitlesel pazar araç üreticilerinin çok kârlı olması çok zor." ifadesini kullandı.

Marchionne 500 and Panda modellerinin markanın Avrupa'da oynayabileceği en iyi iki model olduğunu da sözlerine ekledi.

Avrupa'da küçük sınıftaki araçların satış rakamlarına bakıldığında, en çok satılan araç 190 bin aşan rakamıyla Fiat 500. Onu yine bir Fiat markası olan Panda 187 bin 682 adetlik satışla takip ediyor. Üçüncü sırada ise yaklaşık 100 binlik satışla Volkswagen Up yer alıyor.

DİZEL TAMAMEN BİTİYOR

Öte yandan FCA, elektrikli araçlara dönme stratejisi doğrultusunda dizele de veda etmeye hazırlanıyor. Fiat 2021 yılına kadar Avrupa'daki tüm dizel binek otomobillerinin üretimini aşamalı olarak durduracak ve 2022 yılına kadar otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanmasına 9 milyar euro yatırım yapacak.

Marchionne, bunun sadece kendileri açısından değil, otomotiv pazarı açısından da sistematik bir değişiklik olduğuna dikkat çekti.

Fiat, dizel teknolojisinin hem regülasyon hem de tüketici yaklaşımları nedeniyle giderek önemini yitirdiğini düşünüyor. Marchionne, FCA'nın otomobil üreticilerinin emisyon kurallarına uymalarını sağlamak için hibrit ve elektrikli otomobilleri teşvik etmek konusunda önemli bir rol oynadığını ifade etti.

FCA, otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanması, bağlantılı hizmetler ve otonom araçların gelişmekte olduğu otomotiv pazarında önemli bir oyuncu olmaya devam etmek için toplamda yaklaşık 45 milyar euro yatırım yapacak.

HANGİ MARKA İÇİN NELER YAPILACAK?

Marchionne, düzenlenen toplantıda Fiat modellerinin gelecek vizyonlarını da paylaştı.

Verilen bilgiye göre, geçmişte iddialı büyüme hedeflerini karşılamayan Alfa Romeo, süper spor otomobil 8C ve spor otomobil GTV’yi canlandırarak İtalyan spor otomobil üreticisini yeniden harekete geçirmeyi planlıyor. Marka ayrıca iki adet yeni SUV lanse edecek, dizelleri azaltacak ve uzun dingil mesafesine sahip sedanlarla Çin pazarına ağırlık vererek 2022'ye kadar yıllık satışlarını 400.000 adede kadar çıkartacak.

Maserati üretimi ise 2022 yılına kadar iki katına çıkartılarak 100 bine ulaştırılacak. Bu hedef kapsamında orta boy bir SUV ve bir Alfieri coupe/cabrio model de ürün gamına eklenecek.

Porsche 911'e rakip bir spor otomobil olan Alfieri, ilk kez 2014 Cenevre Otomobil Fuarında ortaya çıkmıştı, ancak o tarihten bu yana gecikmeler yaşadı. Tamamen elektrikli Alfieri Coupe 300 km/s maksimum hıza ulaşacak.

FCA, küresel çapta yüksek marjlı bir marka oluşturmak için şirketin öncelikli markası olan Jeep için agresif büyüme hedefleri açıkladı. Dokuz yeni ürün tanıtacak olan Jeep büyük hacimli SUV da dahil olmak üzere üç yeni segmente daha giriş yapacak.

Jeep, global ürün gamını ise daha küçük A segment araçlarla genişletmeyi planlıyor. Marka, ürün gamında tüm araçları 2022 yılına kadar 10 plug-in hybrid ve dört adet tamamen elektrikli olmak üzere elektrikli modellere dönüştürecek.

2022'ye kadar sektörde satılan her 12 SUV araçtan birinin bir Jeep olması beklediğini söyleyen marka kesin bir satış hedefi vermekten kaçınırken uzun vadede küresel SUV pazarının yüzde 20’sini hedefliyor.