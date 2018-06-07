AK Parti Milletvekili ve Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Habertürk TV'nin konuğu oldu. Işık, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Ali Can Türkoğlu'nun sorularını cevaplıyor.
Fikri Işık'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
MÜNBİÇ KONUSU
ABD gibi bir küresel gücün, terör örgütünü kendisine partner seçmesi yanlıştı. ABD bunu fark etti aslında. Bu son Dışişleri Bakanları'nın görüşmesinde olumlu adımın atılacak olması hem ABD hem Türkiye adına önemli. ABD'nin DEAŞ'la mücadele ediyorum bahanesiyle YPG'yi silahlandırması kabul edilemezdi. Bu hep ifade edildi. Münbiç konusu özel bir konu. DEAŞ'ın oraya girdikten sonra başlayan süreç ve ABD'nin defalarca YPG'yi çıkaracağız diye söz verdiği konu. Yaptığım her görüşmede bizzat YPG'yi çıkaracağız dediler. Bu konuda söz verildi. Bu sözlerin tutulacağı olması iyi bir gelişme. Ümit ediyorum, ABD ve Türkiye'nin birlikte çalışması ve bölgenin istikrara kavuşması noktasında başlangıç olacak.
FIRAT'IN DOĞUSU
ABD'nin stratejik kararı vermesi lazım. Bir terör örgütü bizim partnerimiz olamaz. Türkiye ve ABD, koalisyon güçleri, Rusya, İran... Bunlar birlikte çalışabilir. Bizim problemimiz, mücadele ettiğimiz terör örgütünü müttefiklerimiz terör örgütü olarak görmüyor. ABD bu stratejik kararı verir. Bu silahlar onlara verilirken bize de taahhüt verildi.
SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ
Biliyorsunuz orası Türk toprağı. Şartlar oluştuğunda Süleyman Şah Türbesi taşınacaktır.
KANDİL OPERASYONU
Türkiye terörle mücadelede taarruz pozisyonuna geçti. Terörü kaynağında imha etme ve ortadan kaldırma stratejisi temel bir strateji oldu. Türkiye'nin 40 yıla kadar mücadele ettiği bu terör örgütüne operasyon yapma hakkı var. PKK hiçbir yeri kendisi için güvenli bölge göremeyecek. Operasyonun detaylarını arkadaşlar biliyor, bir şey söylememiz doğru değil. Türkiye terörü kaynağında imha etmekte kararlıdır. Kandil, terör örgütünün hareket ettiği nokta olmaktan çıkacaktır.
24 HAZİRAN SEÇİMLERİ
Birinci turda Cumhurbaşkanlığı seçimi bitecek. Halkın nabzı bu ama sandıklar açılmadan hiçbir şeyin garantisi yoktur. Her bir tercih bizim için çok önemli.
CUMHUR İTTİFAKI
Siyasette işi şansa bırakmamak önemlidir. İttifaklar önemli, her parti kendi oyunu sayacak. AK Parti olarak bizim seçmenimiz, AK Parti'ye oyunu bassın. Milletvekili dağılımı partilerin altına vurulan mühürle belirlenecek. Kimin altına mühür vurursanız oyunuz oraya sayılacak. Biz Cumhur İttifakını çok önemsiyoruz. Her bir seçmenimizin AK Parti'yi tercih etmesiyle güçlü temsil sağlanmasını istiyoruz. Cumhur İttifakının çoğunluğu alacağına inanıyorum. Seçimden sonra da vatandaş nabzını değerlendirip, projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Gönül ittifakın devam etmesini ister. Ben ittifakın devam edeceğini, görüş ayrılıklarının rahatlıkla halledilebileceğine inanıyorum.
AF KONUSU
MHP bir parti, AK Parti ayrı bir parti. MHP bir teklif konuldu, AK Parti bizim gündemimizde yok dedi.
BEDELLİ ASKERLİK
Seçimden sonra bunu yeni hükümete bırakmak, enine boyuna çalışması değerlendirildi. AK Parti olarak bizim duruşumuz bedelli askerlik konusunun yeni hükümet tarafından ele alınması en doğrusu.
YENİ MÜJDELER
Çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanımızın mitinginden sonra önümüzdeki 5 yılda Kocaeli'de yapmak istediğimiz projelerimizi paylaşacağız. Kocaeli'de de ciddi sayıda millet bahçesi oluşturmayı, ulaşım gibi sorunlara çözüm getirecek projeler ortaya koyacağız. 12 Haziran'da paylaşacağız.
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