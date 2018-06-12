Finlandiya polisi başkent Helsinki'de sokakta silahlı bir saldırgana ateş açarak etkisiz hale getirdi. Helsinki Polis Teşkilatı Basın Servisi, polisin şehir merkezinde iki caddenin kesiştiği yerde bulunan kimliği belirsiz silahlı bir adama ateş açtığını bildirdi. Basın Servisi, "Polis sokakta silahlı bir adam olduğuna dair bir bilgi aldı. Polis adamla görüşmelerde bulundu ancak yerel saatle sabah 06.00 sularında durum kötüleşince polis silah kullanmak zorunda kaldı" açıklamasında bulundu.

Silahlı saldırgan olaydan yaralı olarak kurtularak hastaneye sevk edildi.

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