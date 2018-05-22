Fransa’da hükümetin, kamuda çalışan memurların sayısını azaltacağını açıklamasının üzerine ülkedeki 5,7 milyon kamu çalışanı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetinin yapmayı hedeflediği reformlarına karşı bugün 3. kez sokağa çıktı.

Fransa'da polis gösteri yapmak isteyenlere izin vermedi. Bunun üzerine polis dağılmayan gruba göz yaşartıcı gaz sıkarak müdahale etti.

Grubun yürüşüyüşü devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kamuda çalışan 5,7 milyon kişiden 120 binini azaltmayı düşünüyor. 2022 yılına kadar devlet kurumlarındaki çalışan sayısını 50 bin, yerel yönetimlerde ise 70 bin kişinin işine son verilerek kamunun üzerindeki yükü azaltmak istediği biliniyor.

Memurlar ve diğer kamu çalışanlarının maaşlarına 2016’dan bu yana yıllık sadece yüzde 0,6 oranında zam yapılırken, 2019’da kamu çalışanlarının bu zammı da almayacakları söyleniyor. Bununla birlikte, kamu çalışanlarının hastalık hali durumunda raporlu olduğu ilk günün ücreti sigorta kurumu tarafından karşılanan bu kuralın da kaldırılacak olması, kamu çalışanları tarafından kabul edilemez bir karar olarak algılanıyor.

Ülkedeki birçok sendika üyelerinin yasal haklarının Macron ve hükümeti tarafından "gasp edilmekle" karşı karşıya bulundukları açıklanırken, kamu çalışanlarına yönelik yapılan bu uygulamaların kazanılmış hakların yok edilmesi ve hizmet hakkını yok edeceğini ileri sürüyorlar.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER