Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin 15 tutuklu sanığın yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, bütün sanıklara "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan 12. duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Savcı, tutuklu sanıklar eski yarbay Adnan Uygun, binbaşı Muhammet Hanifi Ertosun, yüzbaşı Bahadır Köse, üsteğmen Mustafa Ceyhan, astsubay Hilmi Ertuğrul, uzman çavuşlar Seyit Ahmet Gündüz, Ferhat Kaymakçı, Murat Berkmen, Ebubekir Yücel, Caner Omay, Erçin Keskin, Mustafa Eskici, Azim Alan, Oğuz Aktürk ve Olcay Ümüt'ün, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Darbe girişimi esnasında şehit düşen Hasan Kaya'nın ölümünden sanık Adnan Uygun'un sorumlu olduğunu değerlendiren savcı, sanığın "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
Darbe girişimi esnasında şehit düşen İsmail Kefal'in ölümünden uzman çavuşlar Ferhat Kaymakçı, Murat Berkmen ve Ebubekir Yücel'i, şehit Şükrü Bayrakçı'nın ölümünden ise üsteğmen Mustafa Ceyhan ve uzman çavuş Seyit Ahmet Gündüz'ün sorumlu olduğunu değerlendiren savcı, bu sanıklar için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulundu.
Sanık Muhammet Hanifi Ertosun hakkında, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Alçıkaya'yı "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezası talep eden savcı, bütün sanıkların "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarının da aralarında olduğu bazı suçlardan, değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasını istedi.
Mütalaada, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istendi.
Duruşma, yarına ertelendi.
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