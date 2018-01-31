Adana, Elazığ ve Niğde'de dün düzenlenen operasyon kapsamında 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 25'e yükseldi.

Vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA'nın haberine göre, Merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde bulunan vakfın genel merkezinde incelemelerini sürdüren ekipler, üçüncü kattaki yönetim kurulu toplantısının yapıldığı odaya şifreli kapıdan girildiğini belirledi.

Binanın ikinci katında bulunan sistem odasındaki dijital malzemelere de el konulduğu ve incelemeye alındığı öğrenildi.

Ayrıca vakfın tıp ve hukuk alanında eğitim gören belli öğrencilere sınırsız burs verdiği, Almanya, Danimarka, İsveç ve Hollanda'da da örgütlenmesinin olduğu tespit edildi.

VAKIFTA 364 BİN LİRA ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla dün Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ve sorumluların arasında yer aldığı 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 21 vakıf yöneticisi ve üyesi gözaltına alınmıştı.

Vakfın genel merkezinin bulunduğu binada yapılan aramalarda, bir kasa ve dolapta kayıt dışı olduğu belirlenen 364 bin lira ele geçirilmişti.

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