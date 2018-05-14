27 Mayıs 2017 tarihinde tahliye kararına uyulmadığı ve kaçak yapılaşmalar tespit edildiği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yıkılan Galatasaray Adası yaklaşık bir yıldır kaderine terk edilmiş durumda.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; İBB’ye bağlı Zabıta ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılan ada havadan görüntülendi. Adada Türk bayrağı ve Galatasaray Spor Kulübü bayrağı dalgalanmaya devam ediyor. Kalan kısımlar ise metruk bir vaziyette bekliyor. Adada bulunan havuzun suyu kirlilik nedeniyle yeşile dönerken, duvarlarda ve birçok kısımda deforme olan yerler dökülüyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçenlerde bir açıklama yapmış ve “Galatasaray Adası’nı satmayız, sattırmayız” demişti.

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