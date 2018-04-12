Spor Toto Süper Lig'de nefesler tutuldu! Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu! 15 Nisan Pazar günü 19:00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak kritik mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy, Koray Gençerler yapacak.

Halil Umut Meler, 18 Mart'ta oynanan Medipol Başakşehir-Beşiktaş ve 11 Şubat 2018'de oynanan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçlarını da yönetmişti. Beşiktaş maçını 1-0'lık skorla Başakşehir kazanırken Fenerbahçe ise sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Halil Umut Meler bu sezon Galatasaray'ın 2-1'lik Atiker Konyaspor, 2-0'lık Osmanlıspor maçlarını yönetmişti. Sarı-kırmızılılar bu iki maçta 6 puan toplamıştı.

Süper Lig'de oynanacak diğer maçların hakemleriyse şöyle:

13 NİSAN CUMA - 20:00 | TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR - BEŞİKTAŞ

Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık, Serkan Çınar

14 NİSAN CUMARTESİ - 13:30 | KASIMPAŞA - KARDEMİR KARABÜKSPOR

Mustafa Öğretmenoğlu, Baki Tuncay Akın, Murat Ergin Gözütok, Abdülkadir Bitigen

16:00 | EVKUR YENİ MALATYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR

Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç, Volkan Bayarslan

19:00 | DEMİR GRUP SİVASSPOR - FENERBAHÇE

Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan, Serkan Tokat

15 NİSAN PAZAR 13:30 | KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Ali Şansalan

16:00 | ANTALYASPOR - ATİKER KONYASPOR

Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Mehmet Kısal, Bahattin Şimşek

16:00 | GÖZTEPE - BURSASPOR

Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdoğan, Tugay Kaan Numanoğlu

16 NİSAN PAZARTESİ - 20:00 | OSMANLISPOR - TRABZONSPOR

Halis Özkahya, Mehmet cem Hanoğlu, Hakan Yemişken, Arda Kardeşler