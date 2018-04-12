Spor Toto Süper Lig'de nefesler tutuldu! Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu! 15 Nisan Pazar günü 19:00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak kritik mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy, Koray Gençerler yapacak.
Halil Umut Meler, 18 Mart'ta oynanan Medipol Başakşehir-Beşiktaş ve 11 Şubat 2018'de oynanan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçlarını da yönetmişti. Beşiktaş maçını 1-0'lık skorla Başakşehir kazanırken Fenerbahçe ise sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Halil Umut Meler bu sezon Galatasaray'ın 2-1'lik Atiker Konyaspor, 2-0'lık Osmanlıspor maçlarını yönetmişti. Sarı-kırmızılılar bu iki maçta 6 puan toplamıştı.
Süper Lig'de oynanacak diğer maçların hakemleriyse şöyle:
13 NİSAN CUMA - 20:00 | TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR - BEŞİKTAŞ
Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık, Serkan Çınar
14 NİSAN CUMARTESİ - 13:30 | KASIMPAŞA - KARDEMİR KARABÜKSPOR
Mustafa Öğretmenoğlu, Baki Tuncay Akın, Murat Ergin Gözütok, Abdülkadir Bitigen
16:00 | EVKUR YENİ MALATYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR
Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç, Volkan Bayarslan
19:00 | DEMİR GRUP SİVASSPOR - FENERBAHÇE
Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan, Serkan Tokat
15 NİSAN PAZAR 13:30 | KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Ali Şansalan
16:00 | ANTALYASPOR - ATİKER KONYASPOR
Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Mehmet Kısal, Bahattin Şimşek
16:00 | GÖZTEPE - BURSASPOR
Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdoğan, Tugay Kaan Numanoğlu
16 NİSAN PAZARTESİ - 20:00 | OSMANLISPOR - TRABZONSPOR
Halis Özkahya, Mehmet cem Hanoğlu, Hakan Yemişken, Arda Kardeşler
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