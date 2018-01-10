Galatasaray Kulübü'nün ocak ayı Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor.

Divan Kurulu başkanı İrfan Aktar idaresinde Gayrettepe Dedeman Otel'de düzenlenen toplantı saat 13:30'da başladı. Toplantıda, 20 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adayları Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz, üyelere hitap ediyor.

MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI

Divan kurulunda söz alan başkan adayı Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Galatasaray Başkan adayı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda konuşuyor: "Benim bütün geçmişim açık. Hayatım boyunca hazır, kurulu hiçbir iş almadım. Ya sıfırdan aldım, her belgesini kendim yapmak durumunda kaldım. Bu arzu edilen bir durum değil ama kaderim bu. Şeffaf bir yönetim vaat ediyorum sizlere. Sizlere asla yalan söylemem.

Yaptıklarımı söylemeyeceğim. 'Şunları yaptık, bu eylemlerde bulunduk' diye sizlere söylemeyeceğim. Böyle bir şey olursa beni uyarın.

"MAYIS'TA SEÇİME GİDERİZ"

'Mayıs'ta şampiyon olsak bile seçime gideriz' dedim. Bunu tekrar söylüyorum. Tutamayacağımız hiçbir söz vermeyiz. Önümüzde bir 100 gün var. Bu 100 günde 'Ben, kulübü 100 günde artıya geçiririm' gibi bir söylemde bulunmam. Yiyemeyeceğim eti ısırmam.

FLORYA VE RİVA

Mali, idari, sportif olmak üzere 3 bağlamda çalışmalar yapacağım. Galatasaray'ı bir sisteme oturtacağım. Bütün kurumları ve kurulları ile bir endüstri haline gelen sporda var olmalıyız.

Dolar ve döviz bazında olan borçlarımızı TL'ye çevirmemiz şart. Bu finansman giderini tek bir kaynaktan değil; çeşitli kaynaklardan yapmamız gerekir.

Florya ve Riva konusunda Emlak Konut'la olan sözleşmeyi görmedim. Mutlaka iyi bir sözleşmedir. Sevgili Dursun Özbek'e güveniyorum. Emlak Konut'la tekrar oturacağız. En az 600 milyon dolarlar seviyesine çıkarmak için devletimizle oturup konuşacağız. Bu bedellere veremeyiz, yazık, günah.

BASKETBOL VE VOLEYBOL

Adı amatör ama profesyonel şubelerimiz var. Basketbol ve voleybol. Basketbol AŞ ve Voleybol AŞ'yi kurmamız gerekir. Bütün başkanlarımın çektiği en büyük sıkıntı bu şubelerin zarar etmesi. Ben otarşik, yani kendisine yeterli bir şube oluşturacağım voleybol ve basketbol için. Voleybol da kanayan bir yara haline geldi, sponsor gelirlerimiz çok düşük.

Galatasaray'ı öyle bir iki daire falan değil, reel, sponsorlardan gelecek gerçek parayla kalkındıracağız. Voleybol ve basketbol şubeleri için yabancı kuruluşlarla dirsek temasındayım. Seçilemesem bile Galatasaray'a bu konularda yardımcı olurum.

Bütün eski başkanlarımızla birlikte bir 'yüksek istişare heyeti' oluşturacağız ama şimdi bakıyorum ki herkes birbirini eleştiriyor. Lütfen bunu yapmayalım.

"ÜYELİK SİSTEMİNİ SADAKATE DAYALI YAPALIM"

Benim gibi yüzlerce, binlerce Mustafa Cengiz çıkar. Seçilsem de seçilmesem de üyelik sistemini sadakate dayalı yapalım, nasıl? Kimler maça gidiyor, kimler deplasmana gidiyor, kimler forma alıyor, kimler kombine alıyor... Bunu sistem içerisinde ağırlıklı ortalamalı puantaja bağlayalım ve onlara öncelik verelim.

Bağışçılarımız var, onlara da bir artı verelim. Dursun Özbek de Galatasaray için çalışıyor. Hepimiz arkadaşız. Bizim siyasi partimiz Galatasaray. Tarikatımız, mezhebimiz Galatasaray.

Galatasaray'ın her alanda hedefi şampiyonluktur. Biz 'winner' bir kafadayız. Asla kaybedenlerden yana değiliz. Galatasaray hep kazandığı için buralara geldi.

"HIRSIZLAR KORKSUN"

Biz sipahiler gibi yürekli, akıncılar gibi asil olmalıyız. Galatasaray asla pusu kültürü ve bizans oyunlarına tenessül etmemeli. Sakın oyuna gelmeyin. Devlet bizim babamızdır. Partiniz, görüşünüzün ne olduğu fark etmez, bizim partimiz Galatasaray.

Kim ki sadıktır, eğilip bükülmemiştir. Kulübün her kademesinde böyle çalışanları onurlandırmalıyız. Kimse enkaz bırakmadı. Kimseyi suçlamıyorum. Bizim için tek kırmızı çizgi vardır, hırsızlık. Onun için hırsızlar benden korksun!"

MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ:

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

Celal Açar

Ahmet Sabri Şenkal

Acar Baltaş

Nejat Güney

Okan Böke

Adil Araboğlu

Emre Erdoğan

Cenk Soyer

Hacı Hüseyin Toprak

Ahmet Ünal Çeviköz



YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

Mahmut Recevik

Mehmet Ömer Cansever

Dinç Üner

Erol Özmandıracı

Arif Badur

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