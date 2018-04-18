beIN SPORTS'un haberine göre Galatasaray'ın 37. ve mevcut başkanı Mustafa Cengiz, mayıs ayında gerçekleştirilecek seçimde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu 19 Mayıs'ta, çoğunluğun sağlanamaması durumunda 26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Sarı-kırmızılılarda Ali Fatinoğlu, daha önce başkan adaylığını açıklamıştı. Eski başkanlardan Faruk Süren, adaylık için henüz kararını vermediğini dile getirirken eski başkanlardan Adnan Polat, geçen gün yaptığı açıklamada aday olmadığını dile getirmişti. Cemal Özgörkey de seçimde aday olmayacağını açıklamıştı.

OCAK AYINDA BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

Mustafa Cengiz, 20 Ocak 2018'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Dursun Özbek'le yarışmış ve bin 703 oy alarak Galatasaray tarihinin 37. başkanı olmuştu.

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?

1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğan Mustafa Cengiz, Gaziantep Lisesi ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Köy-Koop oluşumunda kurucu uzman olarak çalışan Mustafa Cengiz, TANSA Genel Müdürlüğü görevi yaptı. Petrol sektöründe TABGİS Genel Başkanlığı ve İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yapan Cengiz, Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyeliği yaptı. Mustafa Cengiz ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.