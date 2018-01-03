Galatasaray, basketbolda sezona küçülerek girmiş ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirir hale gelmişti. Erkeklerde tam 10 yıl sonra ilk kez Türkiye Kupası Sekizli Finalleri’ne katılamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İlk 8 için şansı mucizelere kalan Cimbom, kadınlarda da umudunu son haftaya bıraktı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından yönetim kurulu üyelerinden Can Topsakal, basketbol şubesindeki görevlerinden ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Can Topsakal, yönetim kurulundaki basketbol şubesiyle ilgili görevlerini bırakmıştır, yönetim kurulundaki diğer görevlerine devam edecektir." denildi.

Basketbolda kadın ve erkek takımlarının beklentilerin altında kalan performansları sonrası sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki gören Topsakal, başkan Dursun Özbek'in olağanüstü genel kurul için belirlediği yeni yönetim listesinde de yer alıyor.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE YOĞUN TEPKİ!

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Lig'i 12. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 79-67 yenilen Galatasaray'da maçı tribünden izleyen Can Topsakal, taraftarların istifa tezahüratlarıyla karşılaşmıştı.

Gazete Habertürk'ten Gökhan Türe'nin haberine göre yakın geçmişte elde ettiği başarılara karşın üzerine koymayı başaramayan, mali kaynak yaratma konusunda ezeli rakiplerinin gerisinde kalan Sarı-Kırmızılı kulüp, hem erkekler hem de kadınlarda bütçe küçülterek girdiği sezonda ilk yarının sonu yaklaşırken hedeflerinin çok uzağında kaldı. Erkeklerde 13 maç sonunda 5 galibiyet, 8 yenilgi ile 16 takımlı ligde 10. sıraya demir atan Cimbom, eğer 2 hafta içinde bir mucize olmazsa, 2007-2008 sezonundan tam 10 yıl sonra kupanın dışında kalacak.



RAKİPLERİ BANVİT VE EFES!

Sarı-Kırmızılılar, statü gereği eğer ligin ilk yarısı sonunda ilk 8 takım içinde yer alamazsa, 14-18 Şubat’ta Sinan Erdem Salonu’nda düzenlenecek Türkiye Kupası 8’li Finalleri’nde yer alamayacak. 14. ve 15. haftada Banvit ve Anadolu Efes gibi zorlu rakiplerle karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar, hem bu iki maçı kazanıp hem de Darüşşafaka ve İstanbul BBSK’nın 2’de 0 çekmesini, Efes ile Banvit’in 2 hafta içinde diğer rakipleriyle oynayacakları maçları da yitirmesini bekleyecek. Kısacası Cimbom’a kupa için ‘mucize’ gerekiyor. Tıpkı Galatasaray gibi, Anadolu Efes’in de ilk 8 için son 2 maçını kazanması şart. Eğer Efes ve Galatasaray ligde bu hafta kazanıp, şanslarını 15. haftaya taşırlarsa, 15. haftada iki takımın buluşması bir nevi final niteliği taşıyacak. Puan eşitliğinde genel averaj geçerli olacak.

KADINLARIN KADERİ KENDİ ELLERİNDE

Kadınlar Ligi’nde de bu hafta sonunda oynanacak olan maçlarda ilk yarı sona ererken, 21-25 Şubat’ta Mardin’de düzenlenecek Türkiye Kupası Sekizli Finalleri için de ilk 4 takım dışındaki kulüpler hala netleşmedi. Yakın Doğu Üniviersitesi, Hatay BŞB., Fenerbahçe ve Botaş dışında 7 galibiyetli Abdullah Gül Üniversitesi, Çukurova, Beşiktaş, Mersin BŞB. ve Galatasaray kalan 4 bilet için yarışıyor. Burada da tıpkı erkeklerde olduğu gibi genel averaj hesaba katılacak. Sarı-Kırmızı lılar’ın 13. haftada OGM Ormanspor’u rakip sahada yenmesi kupaya katılmasına yetecek.

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