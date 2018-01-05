Galatasaray, Hollandalı yıldızı Nigel de Jong ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Profesyonel futbolcumuz Nigel De Jong ile karşılıklı mutabakat sağlanarak sözleşmemiz sona erdirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TÜRKİYE, AYRILIĞI HABERTÜRK'TEN ÖĞRENMİŞTİ!

Türkiye, bu ayrılığı ilk olarak Habertürk'ten öğrenmişti! Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin 4 Ocak'ta yaptığı habere göre geçen sezon transferin son gününde iki yıllık sözleşme imzalanan ancak eski teknik direktör Igor Tudor tarafından kadro dışı bırakılan Nigel de Jong, sarı-kırmızılıların başına 4. kez geçen Fatih Terim'in antrenmanlara çıkmasına izin vermesiyle birlikte "ayrılmama" inadından vazgeçmişti.

Terim’in kendisine karşı kartlarını açık oynamasından son derece memnun olan Hollandalı yıldız, geçtiğimiz hafta menajerini arayarak “Teklifleri değerlendirelim. Galatasaray’dan ayrılıyoruz” dedi. Bavullarını toplayarak Türkiye'den ayrılan De Jong, Almanya'ya giderek kendisine teklifte bulunan kulüplerden biriyle masaya oturacak.

1 MİLYON 250 BİN EURO’YU ALDI

2,5 milyon Euro’luk ücretini almadan hiçbir yere gitmeyeceğinin restini çeken De Jong, Tudor’un da isteği ile kadro dışı bırakılıp altyapıya yollandı. De Jong, yarım sezonluk ücreti olan 1 milyon 250 bin Euro'yu almıştı.

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