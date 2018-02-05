Galatasaray'da bir sakatlık daha! Sakatlığı nedeniyle tedavi için Portekiz'e giden Fernando Reges'den sonra sarı-kırmızılılarda bir sakatlık daha yaşandı. Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Belçikalı savunmacı Jason Denayer'in durumuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada genç savunma oyuncusunun bugün MR'ının çekilerek tetkiklerinin yapıldığı ve sol üst arka adalaesinde ileri derecede yırtık tespit edildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada Denayer'in tedavisine başlandığı kaydedildi.

Denayer'in sahalara dönmesinin 2 ayı bulabileceği belirtildi.