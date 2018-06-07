Mali sıkıntılara rağmen Fatih Terim’in önderliğinde Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olacak bir kadro oluşturmaya çalışan Galatasaray’ın 10 numara için 1 numaralı adayı belli oldu; Yunus Mallı...
Gazete Habertürk'ün haberine göre Younes Belhanda’yı 10 numara konusunda yetersiz gören Fatih Terim, Faslı yıldızın Dünya Kupası’ndan sonra satılmasına onay verdi.
Tecrübeli hoca, Belhanda’nın boşluğunu A Milli Takım’a kazandırdığı Yunus Mallı’yla doldurmayı planlıyor.
26 yaşında, 1,79 boyundaki milli futbolcu, Ocak 2017’de Mainz 05’ten 12.5 milyon Euro karşılığında Wolfsburg’a transfer olmuştu.
Ancak elinde Yunus ve eski Beşiktaşlı Gomez gibi yıldızlar bulunmasına rağmen Wolfsburg bir türlü atılım yapamadı ve son iki sezondor küme düşmenin eşiğinden döndü.
Yunus bu yüzden takımdan ayrılmak için fırsat gözlemeye başladı.
DÜNYA KUPASI BEKLENİYOR
Galatasaray, Belhanda’nın durumu netleşmediği için henüz Yunus ve Wolfsburg’la temasa geçmedi.
Ancak Fas’la Dünya Kupası’nda boy gösterecek olan Belhanda’nın performansı da bu transferde belirleyici rol oynayacak.
8 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Belhanda’ya cazip bir öneri gelmesi halinde Galatasaray’ın 10 numara için ayıracağı kaynak artacak.
Sarı-Kırmızılılar, önce Yunus’la anlaşıp, ardından Wolsfburg’la masaya oturacak.
Mustafa Cengiz yönetim 6-7 milyon Euro civarında bir rakama bu transferi bitirmeye çalışacak.
İTALYA'DA NAGATOMO ZİRVESİ!
Geçen sezonun devre arasında Inter’den kiraladığı Yuto Nagatomo’nun bonservisini almak isteyen Galatasaray, İtalyan ekibiyle masaya oturdu.
Gazete Habertürk'ün haberine göre Sarı-Kırmızılı kulübün 2. başkanı ve basın sözcüsü Abdurrahim Albayrak’ın bizzat katıldığı Milano’daki görüşmede Mavi-Siyahlılar, 4 milyon Euro bonservis talep etti.
Aslan ise ilk olarak 2 milyon Euro önerirken temasların devam edeceği öğrenildi.
Uygun bir fiyatta el sıkışmayı planlayan Cimbom’un kurmayları, Japon sol beki kısa sürede kadroya katmayı planlıyor.
MUĞDAT, İMZAYI 9 HAZİRAN'DA ATACAK!
Cimbom, Akhisar’la mukavelesi biten Muğdat Çelik’le söz kesti. Üç yıllık teklife “Evet” diyen 28 yaşındaki oyuncu, transferin resmi başlangıç tarihi olan 9 Haziran’da imzayı atacak.
Gazete Habertürk'ün haberine göre Galatasaray, ilk transferini yapmak üzere... Teknik direktör Fatih Terim’in isteğiyle Akhisar Belediyespor’la sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik’le ilgilenen Sarı-Kırmızılılar, 28 yaşındaki hücum oyuncusuyla 3 yıllığına el sıkıştı.
Muğdat Çelik’le ön protokol yapan Galatasaray yönetimi, 9 Haziran’da start alacak transfer dönemi başlar başlamaz resmi imzayı attıracak.
7 GOL, 9 ASİST
Çok yönlü bir oyuncu olan Muğdat Çelik hem kanatlarda hem de forvet olarak görev yapabiliyor.
Süper Lig’de 25 maçta 4 gol, 4 asistlik performans gösteren tecrübeli futbolcu, asıl patlamayı Türkiye Kupası’nda yaptı.
10 maçta 3 gol, 5 asistle oynayan Muğdat, Akhisar’ın kupada zafere ulaşmasında Seleznyov’la birlikte başrolü oynadı.
Toplamda 35 maçta 7 gol atıp, 9 asist yapan başarılı oyuncu, 14 gole direkt etki sağladı.
JOEL CAMPBELL GALATASARAY'A DOĞRU!
Fatih Terim’in eski göz ağrısı Joel Campbell ile ilgili transfer iddiaları yeniden gündeme girmeye başladı.
Peru basını, Arsenal’in Kosta Rikalı yıldızının Galatasaray’a yakın olduğunu yazıyor.
Diario Deportivo Diez gazetesi ve Honduras televizyonları, Joel Campbell’ın Dünya Kupası sonrası Galatasaray’a gideceğini ileri sürüyor.
Gazetede ayrıca Fatih Terim’in “Campbell, sistemimin en önemli parçası olacak” şeklindeki sözleri de yer alıyor.
Bonservisi Arsenal’de olan 26 yaşında, 1.78 boyundaki hücum oyuncusu geçen sezonu kiralık olarak Real Betis’te geçirdi.
İngiliz ekibiyle de sözleşmesi sona eren Campbell, Kosta Rika’yla Dünya Kupası’nda kendisini gösterip piyasasını artırmayı hedefliyor.
Geçen sezon Real Betis’te yedek kalan Campbell, 9 maçta 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
YASİN ÖZTEKİN UMUDUNU KESTİ
Teknik direktör Fatih Terim göreve geldikten sonra “Sinan ve Yasin gibi oyuncuların, bize yeni sözleşme imza attırmak için kendilerini göstermeleri gerekir. Sinan şu anda Yasin’den bir adım önde” demişti.
Gazete Habertürk'ün haberine göre Sinan daha sonra attığı kritik gollerle şampiyonluğa imza atan oyunculardan biri olurken, Yasin Öztekin verilen şansı kullanamadı.
Sözleşmesi biten Yasin, şu ana kadar yönetimden kendisine dönüş olmayınca, umudunu kesti.
Anadolu kulüplerinden teklif alan tecrübeli oyuncunun bu önerileri değerlendirmeye aldığı bildirildi.
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