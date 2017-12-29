Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında erken seçim kararı alan Galatasaray, 13 Ocak 2018'de, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumundaysa 20 Ocak 2018'de seçimli olağanüstü genel kurula gidiyor. Sarı-kırmızılı kulüpte başkan adayları belli oldu. Seçimde Galatasaray Başkanlığı için Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarışacak!

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Mayıs 2018'de yeniden seçime gidilmeyeceğini ve seçilecek yönetimin 3 yıl görev yapacağını açıkladı ve şu ifadeleri kullandı:

37. başkanımızı seçmek üzere 20 Ocak'ta seçime gideceğiz. Tüzüğümüze göre bugün saat 18:00'a kadar listeleri teslim etmek için süremiz vardı. Listeler bize erken geldiğine göre kontrol ettik, bu isimlerin disiplin ve üyelik bakımından sakıncaları yoktur.

MEVCUT BAŞKAN DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ ŞÖYLE

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

Özkan Olcay

A.Nasuhi Sezgin

Osman Kocaman

Mehmet Dedeoğlu

Can Topsakal

Ahmet Cebeci

İsmail Sarıkaya

H.Murat Atay

Ural Aküzüm

Ali Yüce



YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

Mehmet Onultan

Cevat Genç

Burçin Aslan

Serdal Koç

Ozan Oral

MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ:

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

Celal Açar

Ahmet Sabri Şenkal

Acar Baltaş

Nejat Güney

Okan Böke

Adil Araboğlu

Emre Erdoğan

Cenk Soyer

Hacı Hüseyin Toprak

Ahmet Ünal Çeviköz



YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

Mahmut Recevik

Mehmet Ömer Cansever

Dinç Üner

Erol Özmandıracı

Arif Badur

DURSUN ÖZBEK'İN DİSİPLİN VE SİCİL KURULU ADAYLARI İSE ŞÖYLE:

DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

Cengiz Ergani

Selim Önen

Levent Yaz



DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

Tolga Erem

Ahmet Tirali

Coşkun Aras



SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

İ.Serdar Eder

Çetin Öztürk

Hayri Gürkan Eliçin

Ali Tüzmen

A.Esat Tansev

Özcan Karamahmutoğlu

Hakan Melek

SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI

Nihal Özfırat

Ömer Faruk Dak

Jano Kasal



DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

Oğuz Evrenos

Okan Tekinşen

Cemal Burnaz

Oral Yılmaz

Celal Emon

Can Baydarol

Hakan Ünsaler

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

Mustafa Tanrıyar

Ahmet Kaya Kimyacı

Hakkı Derya Göbelek

Zafer Kural

Vedat Gürer

MUSTAFA CENGİZ'İN DİSİPLİN VE SİCİL KURULU ADAYLARI İSE ŞÖYLE

DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

İbrahim Anıl

Emir Otluoğlu

Reha Ünsay



DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

Zeki Kadirbeyoğlu

Hayim Pinto

Başar Gündüz



SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

Ali Kunter Akyürek

Celal Ahmet Kalafatoğlu

Faik Süleyman Camat

Selçuk Erdoğmuş

Sedat Besen

Çağatay Cervatoğlu

Birsen Gonca Sarış



SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI

Leyla Açar

Tayfun Ayrancı

Abdullah Günhan Aksoy



DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

Yıldırım Baysal

M. Ömer Akad

Ayhan Yeğinsu

Ertuğrul Cem Emiroğu

Tayfun Akçay

Haşmet Akın Ketenci

Mehmet Süha Balın



DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

Ali Salih Özçakır

Metin Evrim

Turgut Bilgin

Süleyman Müdüroğlu

Necati Tunç Şengül

DURSUN ÖZBEK KİMDİR?

1950 Giresun Şebinkarahisar doğumlu... Galatasaray Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunu. İTÜ Makine Mühendisliği’nde okurken, İTÜ Spor Kulübü’nde hem üniversite takımında, hem de Amatör 1. Küme’de futbol oynadı. İTÜ Spor Kulübü’nde Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak 8 sene görev yaptı. 1974 yılında otomotiv sektörüyle iş hayatına atıldı. Özbek, 1988 yılından beri turizm sektöründe Nippon ve Point Hotel zincirleriyle İstanbul'da; Kimeros ve Mabiche otelleriyle Antalya'da hem yatırımcı, hem de işletmeci olarak faaliyet gösteriyor. Fransızca ve İngilizce bilen Özbek, evli ve iki çocuk babası. Dursun Özbek, 2014 yılında ise Duygun Yarsuvat’ın yönetim kurulunda yer aldı ve sonrasında Galatasaray'da başkanlık yaptı. Özbek, halen Galatasaray Spor Kulübü'nün mevcut başkanı.

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?

Mustafa Cengiz, 1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini doğduğu Nizip'te tamamlayan Cengiz, lise eğitimini de Gaziantep Lisesi'nde tamamladı. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde üniversite eğitimini tamamlayan Mustafa Cengiz, bir süre boyunca Tarımsal Köy Kalkınma Kooperatifi Merkez Birliği'nde kurucu uzman olarak çalıştı. Ardından eski yerel yönetim, sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye’nin merkez iktisadi kuruluşu olan TANSA'da (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı.

28 yaşında TANSA'da genel müdür olan Mustafa Cengiz, ülkenin o dönem kamudaki en genç genel müdürü oldu. 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleşen askeri darbenin ardından kamudan ayrıldı ve özel sektörde dış ticaret alanında çalıştı. 1990 yılından günümüze kadar petrol ve akaryakıt sektöründe kendi şirketleriyle faaliyet gösteren Mustafa Cengiz, petrol sektöründe TABGİS'te genel başkanlık ve İTO petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yaptı.

Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyesi olarak, tüzüğünün günün koşullarına uyum düzenlemesinde Galatasaray Divanı tarafından görevlendirilmiş ve komisyon olarak Tüzük tadil çalışmalarında bulunmaya devam etmekte olan Mustafa Cengiz ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

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