Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında erken seçim kararı alan Galatasaray, 13 Ocak 2018'de, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumundaysa 20 Ocak 2018'de seçimli olağanüstü genel kurula gidiyor. Sarı-kırmızılı kulüpte başkan adayları belli oldu. Seçimde Galatasaray Başkanlığı için Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarışacak!
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Mayıs 2018'de yeniden seçime gidilmeyeceğini ve seçilecek yönetimin 3 yıl görev yapacağını açıkladı ve şu ifadeleri kullandı:
37. başkanımızı seçmek üzere 20 Ocak'ta seçime gideceğiz. Tüzüğümüze göre bugün saat 18:00'a kadar listeleri teslim etmek için süremiz vardı. Listeler bize erken geldiğine göre kontrol ettik, bu isimlerin disiplin ve üyelik bakımından sakıncaları yoktur.
MEVCUT BAŞKAN DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ ŞÖYLE
YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
Özkan Olcay
A.Nasuhi Sezgin
Osman Kocaman
Mehmet Dedeoğlu
Can Topsakal
Ahmet Cebeci
İsmail Sarıkaya
H.Murat Atay
Ural Aküzüm
Ali Yüce
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
Mehmet Onultan
Cevat Genç
Burçin Aslan
Serdal Koç
Ozan Oral
MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ:
YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
Celal Açar
Ahmet Sabri Şenkal
Acar Baltaş
Nejat Güney
Okan Böke
Adil Araboğlu
Emre Erdoğan
Cenk Soyer
Hacı Hüseyin Toprak
Ahmet Ünal Çeviköz
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
Mahmut Recevik
Mehmet Ömer Cansever
Dinç Üner
Erol Özmandıracı
Arif Badur
DURSUN ÖZBEK'İN DİSİPLİN VE SİCİL KURULU ADAYLARI İSE ŞÖYLE:
DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
Cengiz Ergani
Selim Önen
Levent Yaz
DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
Tolga Erem
Ahmet Tirali
Coşkun Aras
SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
İ.Serdar Eder
Çetin Öztürk
Hayri Gürkan Eliçin
Ali Tüzmen
A.Esat Tansev
Özcan Karamahmutoğlu
Hakan Melek
SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI
Nihal Özfırat
Ömer Faruk Dak
Jano Kasal
DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
Oğuz Evrenos
Okan Tekinşen
Cemal Burnaz
Oral Yılmaz
Celal Emon
Can Baydarol
Hakan Ünsaler
DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
Mustafa Tanrıyar
Ahmet Kaya Kimyacı
Hakkı Derya Göbelek
Zafer Kural
Vedat Gürer
MUSTAFA CENGİZ'İN DİSİPLİN VE SİCİL KURULU ADAYLARI İSE ŞÖYLE
DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
İbrahim Anıl
Emir Otluoğlu
Reha Ünsay
DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
Zeki Kadirbeyoğlu
Hayim Pinto
Başar Gündüz
SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
Ali Kunter Akyürek
Celal Ahmet Kalafatoğlu
Faik Süleyman Camat
Selçuk Erdoğmuş
Sedat Besen
Çağatay Cervatoğlu
Birsen Gonca Sarış
SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI
Leyla Açar
Tayfun Ayrancı
Abdullah Günhan Aksoy
DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
Yıldırım Baysal
M. Ömer Akad
Ayhan Yeğinsu
Ertuğrul Cem Emiroğu
Tayfun Akçay
Haşmet Akın Ketenci
Mehmet Süha Balın
DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
Ali Salih Özçakır
Metin Evrim
Turgut Bilgin
Süleyman Müdüroğlu
Necati Tunç Şengül
DURSUN ÖZBEK KİMDİR?
1950 Giresun Şebinkarahisar doğumlu... Galatasaray Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunu. İTÜ Makine Mühendisliği’nde okurken, İTÜ Spor Kulübü’nde hem üniversite takımında, hem de Amatör 1. Küme’de futbol oynadı. İTÜ Spor Kulübü’nde Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak 8 sene görev yaptı. 1974 yılında otomotiv sektörüyle iş hayatına atıldı. Özbek, 1988 yılından beri turizm sektöründe Nippon ve Point Hotel zincirleriyle İstanbul'da; Kimeros ve Mabiche otelleriyle Antalya'da hem yatırımcı, hem de işletmeci olarak faaliyet gösteriyor. Fransızca ve İngilizce bilen Özbek, evli ve iki çocuk babası. Dursun Özbek, 2014 yılında ise Duygun Yarsuvat’ın yönetim kurulunda yer aldı ve sonrasında Galatasaray'da başkanlık yaptı. Özbek, halen Galatasaray Spor Kulübü'nün mevcut başkanı.
MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?
Mustafa Cengiz, 1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini doğduğu Nizip'te tamamlayan Cengiz, lise eğitimini de Gaziantep Lisesi'nde tamamladı. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde üniversite eğitimini tamamlayan Mustafa Cengiz, bir süre boyunca Tarımsal Köy Kalkınma Kooperatifi Merkez Birliği'nde kurucu uzman olarak çalıştı. Ardından eski yerel yönetim, sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye’nin merkez iktisadi kuruluşu olan TANSA'da (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı.
28 yaşında TANSA'da genel müdür olan Mustafa Cengiz, ülkenin o dönem kamudaki en genç genel müdürü oldu. 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleşen askeri darbenin ardından kamudan ayrıldı ve özel sektörde dış ticaret alanında çalıştı. 1990 yılından günümüze kadar petrol ve akaryakıt sektöründe kendi şirketleriyle faaliyet gösteren Mustafa Cengiz, petrol sektöründe TABGİS'te genel başkanlık ve İTO petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yaptı.
Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyesi olarak, tüzüğünün günün koşullarına uyum düzenlemesinde Galatasaray Divanı tarafından görevlendirilmiş ve komisyon olarak Tüzük tadil çalışmalarında bulunmaya devam etmekte olan Mustafa Cengiz ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.