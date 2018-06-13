Süper Lig'de 2 yıl aranın ardından şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi biletini kapan Galatasaray, UEFA ile yaptığı anlaşma sonrasında Avrupa'dan men cezası almadı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılabilecek olan sarı-kırmızılılar, bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezon devre arasında Inter'den kiralanan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Yuto Nagatomo da ilk hedeflerden biri. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, beIN SPORTS'a yaptığı açıklamalarda Japon sol bek için en üst rakama kadar çıktıklarını ve Nagatomo'nun Inter'e, Galatasaray'da kalmak istediğini söylediğini duyurdu.

"Bizim verdiğimiz rakam Nagatomo için yapabileceğimiz en üst fedakarlık seviyemizdir." diyen Cengiz, sözlerine şöyle devam etti:

"Fakat İtalyanlar bizim verdiğimiz rakamın neredeyse iki katını istediler. Nagatomo açık ve net olarak Galatasaray'ı istediğini Inter'e bildirdi."