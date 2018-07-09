Galatasaray Kulübü, golcü oyuncu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulubü Everton FC ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Futbol A Takımımıza geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulubü Everton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

TRANSFERDE GAZA BASILDI

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir imzayı daha attırmaya yakın... Yuto Nagatomo ve iç transferde Ryan Donk'a imza attıran Galatasaray, bonservisi Everton'da bulunan Henry Onyekuru'yu İstanbul'a getirmişti... 21 yaşındaki Nijeryalı oyuncu İstanbul'a gelerek Galatasaraylılar için sağlık kontrolünden geçti. Sarı-Kırmızılılar daha sonra KAP bildirimini yaptı.

Geçen sezon Belçika ekiplerinden KAS Eupen'de forma giyen ve Everton'a transfer olan Nijeryalı oyuncu, daha sonra Anderlecht'e kiralandı. Anderlecht formasıyla 28 maça çıkan genç yıldız 10 gol kaydetti. 21 yaşındaki yıldız, orta sahanın sol kanadında ofansif olarak görev yapıyor. Onyekuru'nun piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Henry Chukwuemeka Onyekuru kimdir?

Doğum tarihi: 5 Haziran 1997 (21 yaşında)

Doğduğu il: Onitsha / Nijerya

Boyu: 1,75 m

Uyruğu: Nijerya

Mevki: Forvet - Sol Kanat

Ayak: Sağ ayak

Güncel kulüp: Everton

Güncel piyasa değeri: 10 milyon Euro

Performans: 88 maç 40 gol 11 asist

Opta verilerine göre; Henry Onyekuru (05.06.1997), 2017/18 sezonunda Anderlecht'in ligde en sık (dakika/gol) gol atan ismiydi; forma giydiği her 154 dakikada bir gol attı.