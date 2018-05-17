Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Ahmet Şık, Halkların Demokratik Partisi'nden ( HDP) milletvekili adayı oldu. Şık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'dan HDP milletvekili adayıyım." dedi.

Şık'ın açıklaması şöyle:

"Halkların Demokratik Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş ve mücadele arkadaşlarının şahsında tutsak edilmiş tüm siyasetçiler, gazeteciler, öğrenciler ve avukat arkadaşlarımla dayanışmak için adayım."

Ahmet Şık'ın, HDP'den aday olacağı iddiaları daha önce de gündeme gelmişti.

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