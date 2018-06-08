Gazeteci Ece Sevim Öztürk, FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak ve örgütün propagandasını yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Örgütü Suçlar Soruşturma Bürosu gazeteci Ece Sevim Öztürk hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul polisi, gazeteci Ece Sevim Öztürk'ü Şile'de bulunan bir otelde gözaltına aldı. Öztürk, FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak ve örgütün propagandasını yapmakla suçlanıyor.

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