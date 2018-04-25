Gazeteci İsmail Küçükkaya ve avukat Fidel Okan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi hakkındaki iddialarıyla ilgili yargılandıkları davada karar açıklandı. Küçükkaya ve Okan 1 yıl 4 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

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