Gaziantep'te bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi linçten polis kurtardı. Merkez Şahinbey ilçesindeki Hoşgör Mahallesi'nde ismi açıklanmayan Suriyeli uyruklu şüphelinin, parkta oynayan bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine mahalle sakinleri bölgede toplandı.

Vatandaşların darbetmek istediği zanlı, ailesiyle kaldığı eve kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alıp şüpheliyi evinden çıkararak gözaltına aldı.

Evin çevresinde güvenlik tedbirlerini sürdüren ekipler, vatandaşları da sakinleştirerek evlerine dönmelerine istedi. İl Emniye Müdürü Faruk Karaduman da olay yerine gelerek vatandaşlarla görüştü.

Bu arada, yaşanan gerginlik sırasında darbedilen bir Suriyeli, ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, vatandaşlar Türkmen Caddesi'nde bulunan Suriyeli'lere ait işyerlerinin tabelalarını söktü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Gaziantep Valiliğinden, kız çocuğuna yönelik istismar iddiasıyla ilgili Suriye uyruklu şüphelinin gözaltına alındığını ve adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

AA'nın haberine göre Valilik basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, saat 19.00 sularında Şahinbey ilçesine bağlı Hoşgör Mahallesi'nde bir parkta 60 yaşlarındaki R.C. adlı Suriyeli şüphelinin bir grup tarafından küçük bir kız çocuğuna yönelik istismar iddiasıyla darbedildiği ihbarı alındığı belirtildi.

Açıklamada; "Olay yerine sevk edilen ekiplerimiz tarafından R.C. adlı şüpheli gözaltına alınarak adli tahkikat başlatılmıştır. İstismar edildiği iddia edilen çocuğun tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor." ifadeleri yer aldı.