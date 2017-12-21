Gaziantep'te bir apartman bahçesine atılan patlayıcı nedeniyle çevrede küçük çapta hasar meydana geldi.

Merkez Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi 77. Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir apartmanın bahçesine patlayıcı atarak kaçtı. Daha sonra büyük bir gürültüyle patlama oldu.

Çevrede kısa süreli paniğe yol açan olayda bazı binaların camları kırıldı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olay yerinde önlem alan ekipler, çevrede inceleme yaptı.

Polis ekipleri, torpil tozu olduğu değerlendirilen patlayıcıyı atan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

son dakika

son dakika haberleri

gaziantep haberleri

haberler

gaziantep

Patlama