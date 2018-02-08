Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın 14: 15'de Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek.

Daha önce İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Karamollaoğlu, Erdoğan'dan da randevu istemişti. AK Parti ve MHP'nin sürdürdüğü ittifak görüşmelerine BBP de destek vermişti. SP'nin ittifaka dahil olup olmayacağı tartışmaları başlamıştı.

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