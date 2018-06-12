Demba Ba yeniden Çin Ligi'nde mücadele edecek. Yeni sezon öncesi Beşiktaş'ın da gündemine gelen Demba Ba, daha önce Çin'de formasını giydiği Shanghai Shenhua takımıyla yeniden anlaştı. İmzayı atmak için Çin'e giden Senegalli, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Shenhua'yla yeniden anlaşan 33 yaşındaki golcü oyuncu yıllık 8 milyon Euro alacak.