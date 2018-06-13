Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yanda da yıldızları için gelen teklifleri değerlendirerek mali olarak elini rahatlatıyor... Sarı-Lacivertliler, 2015’te Atletico Paranaense’den transfer ettiği 31 yaşındaki golcü Jose Fernandao’yu Suudi Arabistan ekibi El Wehda’ya gönderdi.

Kanarya’nın bu satıştan 4 milyon Euro (21.5 milyon TL) kazandığı öğrenildi. Fenerbahçe, 1 yıllık sözleşmesi kalan 31 yaşındaki santrforun transferiyle birlikte mali olarak nefes aldı.

Yapılan açıklamada, “Al Wehda ve oyuncunun kendisi anlaşmaya varmıştır. Fernandao’ya hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.

104 MAÇTA 50 GOL

Brezilyalı, Fenerbahçe'de geçirdiği 3 sezonda 104 resmi maça forma giyerken, 50 gol attı. Fernandao, son iki sezonda Deportivo’da oynayan ve 1 Haziran’da Al Wahda ile imzalayan Emre Çolak’la takım arkadaşı oldu.