Alınan bilgiye göre, Suriye sınırındaki Akçakale-Ceylanpınar hudut yolunda Yeşiltepe Karakolu'na giden 3. Hudut Alay Komutanlığına bağlı askerlerin bulunduğu zırhlı araç, dün gece sabaha kadar etkili olan sağanağın sele dönüşmesi sonucu taşan dereye devrildi.

Kazanın ardından araçtaki 4 askerden 2'si kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı, 2'si ise derede kayboldu. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Timi, askerler ve itfaiye ekipleri, kayıp askerlerin bulunması için çalışma yürüttü.

Vali Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ile askeri yetkililer, bölgeye giderek çalışmaları inceledi.

Bu arada, yoğun yağış nedeniyle balçığa dönüşen tarlalarda çalışmalarını güçlükle sürdüren ekipler, aracın bulunduğu bölgede "drone"lar ile arama yaptı.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sel sularına kapılan şehit askerlerin naaşlarının bulunmasının ardından kimlikleri belirlendi.

Şehit askerlerin naaşı Akçakale Devlet Hastanesi Morguna konuldu. Kimlikleri belirlenen şehitlerin, 3. Hudut Alayı 2. Hudut Tabur Komutanlığında görevli şehit Piyade Sözleşmeli Er Cuma Ali Akçal ile şehit Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş olduğu öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit askerlerden Cuma Ali Akçal'ın şehadet haberi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Şehit Cuma Ali Akçal'ın babasının yatalak hasta olduğu, annesinin de Göksun'da ikamet ettiği öğrenildi.

YAKLAŞIK 12 SAAT SONRA ACI HABER GELDİ

İş makineleriyle farklı noktalarda açılan kanallar sayesinde derede su seviyesinin düşmesinin ardından zırhlı aracın yeri tam olarak tespit edildi. Bunun üzerine dereye uzanan alanı toprakla doldurarak yol yapan ekipler, yaklaşık 12 saat sonra askerlerin cenazesine ulaştı.

Askerlerin naaşı, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehitlerin cenazesi, Şanlıurfa'da yarın düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

TSK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

DHA'nın haberine göre, açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"18 Şubat 2018 tarihinde, 3´ncü Hudut Alay Komutanlığına (Akçakale/Şanlıurfa) bağlı bir Hudut Karakolu bölgesindeki yoğun yağışın sele dönüşmesi nedeniyle, bölgede nöbet görevini sürdüren iki personele halen ulaşılamamıştır. Söz konusu iki personeli arama çalışmaları devam etmektedir."

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