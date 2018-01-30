Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda görevli olup KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve Bylock kullandıkları tespit edilen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

8 ZANLI GÖZALTINA ALINDI



Haklarında yakalama kararı verilen 27 zanlıdan 8'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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