Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

AA'nın haberine göre; Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Akar Brüksel'de bugün yapılacak NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak.

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