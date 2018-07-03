Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı.

Esasa ilişkin savunma yapan sanık eski Genelkurmay Harekat Plan Daire Başkanı tümgeneral Baki Kavun, darbe girişimi içerisinde yer almadığını, eğer teşebbüsten haberi olsaydı durdurmaya çalışacağını ileri sürdü.

Kavun, "15 Temmuz'da Genelkurmay Harekat Başkanlığı'na vekalet ettim. Darbeyi planlayanların, sözde sıkı yönetim atama listesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine atandığımı sonradan öğrendim. Darbecilerle hiçbir bağlantım yok. Zaten evimde yapılan aramada el konulan 43 dijital materyalden hiçbirinde suç unsuruna rastlanılmadı." dedi.

Darbe girişimi planlanmasının, Genelkurmay Plan Harekat Plan Dairesi'nde yapılmış olabileceğini belirten Kavun, şunları kaydetti:

"O gece yayımlanan emirlerden dolayı tutuklandığımı düşünüyorum. Akşam 7'ye kadar terörle mücadele toplantısına katıldım, herhangi bir girişimden haberim yoktu. Harekat Merkezi Amiri İlhan Kırtıl, beni arayarak hava sahasının kapatıldığını, SOLOTÜRK ve kurye uçuşları hariç tüm uçuşların yasaklandığını söyledi. Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay İkinci Başkanı mesaiyi terk etmeden benim çıkmam askeri teamüllere uygun değildir. O gece de aynı şekilde mesai için karargahta bekliyordum. Bulunduğum odadan özel kuvvetlerin karargaha giriş yaptığını gördüm. Yaşananların bir terör saldırısı ya da sızma girişimi olduğunu değerlendirdim. Gece boyunca olaylara verdiğim tepki, tüm yaşananların terör saldırısı olduğunu düşünmemdendir. Özel Kuvvetler timinin komuta katına çıktığını görünce de tehlikenin büyüklüğünü anladım. Bir üst katta bulunan tuğgeneral Alpaslan Çetin ve Arif Pazarlıoğlu yanıma gelerek neler olduğunu sordular. Ben de herhangi bir bilgim olmadığını söyledim. Ardından bulunduğum yerden ayrılarak Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi (SKKHM) nöbetçi amiri albay Osman Kardal'ı aradım. O da bana yaşanan olaylarla bir ilgisi ve bilgisi olmadığını söyledi. Saat 21.43'te SKKHM'ye girmeye çalıştım ancak görevliler tarafından alınmadım. Darbe girişimiyle ilgili bir bilgi kırıntım bile yok. Genelkurmay İkinci Başkanının koruması bile darbe olduğunu anlamıyorken ben uzak bir yerde bunu nasıl bilirim?"

Teşebbüs sonrası Yunanistan'a kaçan askerlerin iadesi için Yunan askeri makamlarıyla görüşmeler yaptığını kaydeden Kavun, darbe girişiminde yer alan herkesten şikayetçi olduğunu söyledi.

Suçsuz olduğunu öne süren Kavun, tahliyesi ve beraatini talep etti.

Duruşmaya öğle arası verildi.

MÜTALAA

Cumhuriyet Savcısı Bülent Karakuş'un 9 Mayıs'taki celsede 5 saat süren mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada, sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi 35 sanığın 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, konsey dışındaki 153 kişinin de 1 ile 13 arasında değişen sayılarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Mütalaaya göre, sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Akın Öztürk ile tümgeneraller İlhan Talu, Osman Ünlü, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, eski tuğgeneraller Ahmet Bircan Kırker, Ali Kalyoncu, Ali Osman Gürcan, Erhan Caha, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hakan Evrim, Mehmet Partigöç, Murat Aygün, Özkan Aydoğdu, Ünsal Coşkun, eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık, Sinan Sürer, eski albaylar Ahmet Özçetin, Ali Yazıcı, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Doğan Öztürk, Fırat Alakuş, Muhsin Kutsi Barış, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Orhan Yıkılkan, Osman Kardal, Osman Kılıç, Ramazan Gözel, eski yarbaylar Ertuğrul Terzi, Halil Gül, Özcan Karacan, Savaş Kabaklı, Turgay Sökmen ve Mehmet Şahin'in "anayasayı ihlal" "kasten öldürme" ve "cumhurbaşkanına suikast girişimi" suçlarından 252'şer kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Darbe girişimi sırasında ülke genelinde yaşanan eylemlerden sorumlu tutulan sanıkların her biri için "2 bin 558 vatandaş ile 177 güvenlik personelinin yaralanması", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "mala zarar verme" suçlarından da 56 bin 511'er yıl hapis cezası talebinde bulunulmuştu.

Delil yetersizliği gerekçesiyle sanıklar Barış Erdemir, Cahit Kükey, Deniz Aydın, Fahri Kafkas, Hakan Toprak, Mesut Ürkmez, Murat Can Avtan, Mustafa Mengi, Serkan Candan, Ümit Keskin, Murat Pekgüler, Hüseyin Yıldırım ve Yusuf Yalçın'ın beraatlerine hükmedilmesini isteyen Savcı Karakuş, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile firari sanıklar Ali Kalyoncu, Adem Özer, Ali Irmak, Mehmet Aytaç, Neşet Gülener, Serkan Coşkun, Serhat Pahsa, Şener Doğrugören, Tayfun Özek, Tevfik Gök, Turgay Er ve Turgay Sökmen'in dosyalarının ayrılmasını talep etmişti.