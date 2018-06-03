İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesince, "resmi evrakta sahtecilik" suçlamasıyla aranan şarkıcı Haluk Levent'in, Çankaya ilçesinde bir otele kayıt yaptırdığı tespit edildi.

AA'nın haberine göre, otelde polis ekiplerince gözaltına alınan Levent'in emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesinin alındı. İşlemlerinin sona ermesinin ardından Haluk Levent, serbest bırakıldı.



HALUK LEVENT'TEN AÇIKLAMA GELDİ



Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Haluk Levent, "Arkadaşlar eski günler yok artık. Artık sosyal medya var. Artık tutuklandı vs yok!!! 12 yıl önce bir evrakta benim imzam var mı yok mu diye soruldu. 12 yıl önce!! Yok dedim çıktım... Savcı ile işim 2.5 dakika sürdü... Hiç bir sorunum yok..." dedi.

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