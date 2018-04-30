TSK'dan yapılan açıklamada, "Siirt Eruh’da icra edilen hava destekli operasyonlarda gri listede yer alan Adil kod adlı Muhdi Başçı adlı terörist ölü, bir terörist ise sağ olarak silahları ile birlikte ele geçirildi" denildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER