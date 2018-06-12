Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'teki seçim çalışmaları kapsamında Güneş Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Gül, başörtüsü sorununu çözmek istediğimizde anayasa mahkemesine ilk gidenlerden birinin Muharrem İnce olduğunu söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında Gaziantep Güneş Mahallesinde Seçim Koordinasyon merkezinin açılışına katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yüklendi. CHP’nin halka her zaman tepeden baktığını belirterek, İnce’nin türban yasağına karşı değilim diyerek şirin görünmeye çalıştığını belirtti.

Bakan Gül İnce’yi sert bir dille eleştirerek, "Bu CHP'nin zihniyetini millet çok iyi biliyor. Bu zihniyet ezanlarımızı susturdu. Ama bu ezanları aslına çeviren Menderes geldi, ülkeyi büyüttü kalkındırdı. Ama bu CHP zihniyeti, Menderes'i idam sehpasına götürdü. Bunlar millete tepeden baktı, bidon kafalı dedi. CHP her zaman bu milletle kavga etti. Şimdi çıkmış, başörtüsüne karşı değilim diyor İnce, kalkmış takkiye yapıyor. Bizim için başı kapalısıyla açığıyla 80 milyonuyla kardeşiz. Ama yalan söylemeye, milleti aldatmaya cumhurbaşkanı adayı olan birinin hakkı yok. Başörtüsü için dava açanlardan birisi kim? Muharrem İnce’ydi. Yasağın kalkmaması için anayasa mahkemesine koşanlardan birisidir. Şimdi çıkmış oy istiyor. Demokrasilerde cevabı halk sandıkta verir. Yine verecek" dedi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ise, halkı 21 haziranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep mitingine katılmaya davet ederek, 24 Haziran'da AK Partiye destek vermesini istedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, 16 yıl önce Güneş mahallesinde ne yol, ne hastane, ne park olduğunu AK Parti geldikten sonra bütün sorunları çözdüklerini belirtti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yapılan icraatlara değinerek, güneş mahallesine sosyal tesis, yol, park yaptıklarını ve daha çok yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

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