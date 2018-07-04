İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve örgüte ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakılan S.K, ABD'nin Pensilvanya eyaletine 2014'te yaptığı gezide, Gülen'in yaşadığı malikanede yaşananlara ilişkin gördüklerini anlattı.
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir itirafçı, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in ısırdığı hurmanın kalanını, meslekten ihraç edilen FETÖ mensubuna "üzülmesin" diye hediye olarak gönderdiğini belirtti.
İtirafçı, Gülen'in günlük kullandığı atlet ve takke gibi kişisel malzemelerin örgüt üyelerine armağan edilişine dair birçok gözlemini de paylaştı.
S.K, 17-25 Aralık 2013 sürecinin ardından gittikleri Pensilvanya'da, örgüt elebaşının yaşadığı malikaneye, üst araması yapılmasından sonra x-ray cihazından geçerek girdiklerini ifade ederek, kapıdaki güvenliği Antalyalı bir polisin sağladığını öğrendiğini belirtti.
LÜKS HAYAT, PAHALI OTOMOBİLLER
Örgüt elebaşı Gülen'in yaşadığı malikaneye ziyaretine ilişkin bilgiler veren itirafçı, şunları kaydetti:
"Gülen'in özel doktoru örgüt elebaşının hayatından kesitler anlatıyordu. Doktor, sorduğu sorulara doğru cevap verenlere Gülen'in 'mis kokulu atleti' verileceğini söylüyordu. Sohbetin ardından odadaki masaj koltuğunda oturdum. Bu esnada yanıma gelen 'molla' diye isimlendirilen biri bana, 'Sen orada ne yapıyorsun orası hoca efendimizin yeri, kalk oradan.' dedi.
ABD'ye giderken yanımızda hediye olarak götürdüğümüz baklavaların tadına öncelikle mollalar bakıyordu. 'İçinde bir şey var mı yok mu?' diye kontrol ettikten sonra Gülen'e ikram ediliyordu. 'Neden böyle bir şey yapılıyor?' diye sorduğumuzda, bize 'İçinde zehirli bir şey ya da büyü olabileceği' söylendi. Malikanede kaldığım sürede Gülen ve yakın çevresinin lüks bir hayat içerisinde olduğunu, pahalı otomobillere bindiğini gözlemledim."
İtirafçı S.K, 17-25 Aralık sürecinin ardından örgütten kopmaların önlenmesi ve yeni katılan üyelerle çok sıkı bir şekilde irtibatın devam etmesi için Gülen'in bizzat talimat verdiğine dikkati çekti.
Ziyaretinin ramazana denk geldiğini belirten S.K, orada gördüklerini şöyle anlattı:
"Fetullah Gülen orucunu açmak için hurmadan bir miktar ısırdı. Kalanını ise Ankara'da kamu görevinden ihraç edildiği söylenen kişiye 'üzülmesin' diye ulaştırılmak üzere salonda bulunan birine verdiler. Buna çok şaşırdım. Gülen, teravih namazına kalmadı. Namazı 'uzun Cevdet' lakaplı Gülen'in sağ kolu olduğu söylenen kişi kıldırdı. Namazdan sonra, bizimle gelen bir örgüt mensubu yeni doğan çocuğuna isim konulması için Gülen'den isim almak istediğini belirtti. Uzun Cevdet, şahsa çocuğun anne ve babasının ismini sordu. Şahıs babasının isminin Mehmet, annesinin ise Ayşe olduğunu söyledi. Uzun Cevdet de 'Madem öyle, çocuğun adına da Hatice versinler.' dedi. O esnada Fetullah Gülen tarafından konulduğu söylenen çocuk isimlerinin ne kadar uydurmaca konulduğunu öğrendim."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.