Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yarın yapılacak seçimlerde olası elektrik kesintilerine ve arızalara karşı teyakkuza geçti. Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Bakanlıkta önceki gün yapılan toplantıda, arızalara karşı anında müdahale birimleri kurulması kararlaştırıldı.
KRİZ MERKEZLERİ
Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve doğalgaz ve petrol iletim ve depolama hizmetlerinde herhangi bir aksaklık oluşmaması, olası sorunlara en hızlı müdahalenin yapılması için TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ ve özel sektör elektrik dağıtım şirketleri bünyesinde kriz merkezleri oluşturuldu.
DAKİKA DAKİKA CANLI TAKİP
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın da tüm ekipleri gün boyu takip edeceği belirtildi. Bu tedbirlerin takibi ve koordinasyonu için bakanlık bünyesinde, tüm genel müdürlerin yer aldığı bir “özel merkez” kuruldu. Bu merkezin, ilgili kuruluşların merkez ve taşra teşkilatları ile canlı bağlantı kurabilmesi için video konferans sistemi oluşturuldu. Türkiye’nin dört bir yanındaki seçim kurulları ile temasa geçilerek jeneratörlerinin olup olmadığı soruldu. Jeneratörlere bakım yapılması istendi. Jeneratörü bulunmayanlara talep etmeleri durumunda uygun güçte mobil jeneratör temin edilmesi kararlaştırıldı. Seçim kurullarının bulunduğu bölgeyi besleyen elektrik dağıtım şebekelerinin bakım ve onarımları yapıldı. Her seçim kurulunun bulunduğu bölgede 23 Haziran saat 08.00 ile 25 Haziran saat 08.00’e kadar vardiyalı arıza ekipleri hazır olacak.
YSK’YA ENERJİ TAKVİYESİ
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) enerji altyapısı da elden geçirildi. Bilgi İşlem Merkezi’nin bulunduğu binanın elektrik ihtiyacının karşılandığı tüm alternatif hatların, trafoların ve jeneratörlerin kontrol ve bakımı yapıldı. İhtiyaç halinde kullanılabilecek üç ayrı alternatif besleme hattına, binadaki mevcut jeneratöre ve kesintisiz güç kaynağına ilaveten bir mobil jeneratör daha hazır hale getirildi.
SEÇİM GÜNÜ BAKIM ONARIM YASAK
Çağrı merkezi personel ve arıza ekip sayıları seçim günü en yüksek seviyeye çıkarılacak. Arızaya hızla müdahale için ekiplere malzeme tedarikleri yapılacak. Seçim günü bakım-onarım veya tesis faaliyetleri için planlı kesinti yapılmayacak.
DOĞALGAZ İÇİN DE TEDBİRLER ALINDI
Doğalgaz iletiminde tüm kompresör ve ana ölçüm istasyonlarında, petrol iletim ve depolama tesislerinde, elektrik iletiminde bölge müdürlükleri ve yük tevzi müdürlüklerinde, elektrik üretim tesislerinde, elektrik dağıtımında ilgili tüm yönetici ve diğer personel görevinin başında ve kriz merkezleri ile irtibat halinde olacak.
KRİTİK TESİSLERE TAKVİYE PERSONEL
Seçim günü kritik tesislerin güvenliği için de alınan tedbirler artırıldı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre bu tesislere yönelik sabotaj ihtimaline karşı, valiliklerden korumagüvenlik personeli takviyesi istendi.
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