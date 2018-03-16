Zeytin Dalı Harekâtı’nda 4 koldan çemberi daraltarak ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, ilçe merkezine yönelik operasyon hazırlıklarını sürdürüyor. Sivillerin kent merkezinden çıkışları da hızlandı. İHA ve SİHA’lar tarafından terör noktaları adım adım takip edilirken, ilçe merkezinde PKK/ PYD’li teröristlere ait tünel, tuzak ve yığınaklar verilen koordinatlarla F-16 savaş uçakları tarafından imha edildi. Eşrefiye ve Mahmudiye mahallelerindeki terör hedefleri bombardımana tutuldu. Hava harekâtında keskin nişancı teröristlerin öldürüldüğü bildirildi. Özel birliklerin ve ÖSO askerlerinin her an Afrin merkezine girerek meskûn mahal operasyonlarını başlatabileceği öğrenildi.
HEDEF: SON BELDE
Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre TSK ve ÖSO, Afrin’deki meskûn mahal operasyonundan önce terör örgütünün elindeki son belde Mabadlı ve köyleri almak için dün sabah büyük bir operasyon başlattı. Kuzeyde Bülbül, doğuda Meydanki Barajı, batıda Şeyh Hadid, güneyde Cinderes hattından ilerleyen birlikler; 14 köy, 1 dağ ve 1 tepeyi daha teröristlerden temizledi. Bülbül’ün güneyinde bulunan Kirazlı, Çolaklı, Zarka, Galor, Kutan köyleri, Berkeşe Dağı, Raco’nun kuzey doğusundaki 1102 rakımlı tepe, Şeran’ın batısındaki Naz Uşağı, Hasan Dayrli köyleri Cinderes’in kuzeyindeki Yukarı Misk, Aşağı Misk köyleri, Cinderes’in kuzeydoğusundaki Cuvayk Köyü ile Şehy Hadid hattında Ali Caro, Birka, Çumezanlı ve Hamuracu köylerinde kontrol sağlandı. TSK ve ÖSO’nun kontrol altına aldığı bölge sayısı, 206’sı köy ve 40’ı kritik nokta olmak üzere 246’ya ulaştı.
CEPHANELİK BULUNDU
Afrin’in doğusundaki Şeran ve Meydanki Barajı kırsalında terör örgütü PKK/PYD’ye ait en büyük silah deposunun ele geçirildiği bildirildi. Raco’nun güneyindeki Badinli Köyü’nde bulunan 1 pikaptan çok sayıda roketatar, Kalaşnikof, havan, tüfek, EYP, dürbün, dijital malzeme ve mühimmat çıktı. Bülbül hattında ise bir depoda cephanelik ele geçirlildi.
Afrin köylerinde çıkan çatışmalarda ve hava operasyonunda çok sayıda teröristin öldürüldüğü bildirilirken, Genelkurmay Başkanlığı dün sabah yaptığı bilgilendirmede harekâtın başından beri 80’i son 24 saatte olmak üzere 3 bin 525 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
KÖYLERE DÖNÜYORLAR
Terörden arındırılan, mayın ve patlayıcılardan temizlenen bölgelere ise Afrinli siviller dönmeye başladı. Raco Beldesi’ne bağlı Ömer Uşağı, Mamal Uşağı, Badinli, Dünbalı, Rahmanlı ve Derviş Obaşı köylerine dönen siviller, önceki gün ÖSO’ya bağlı Türkmen Fatih Sultan Mehmet Tümeni askerleri tarafından karşılandı.
Türkmen tümenine bağlı askerler, çikolata ikram ettiği köylülerin evlerine yerleşmesine de yardımcı oldu. Evlerine dönen yaklaşık 250 aileye gıda yardımında bulunulurken, sivil halk sevinç gözyaşlarıyla Türkiye ve ÖSO’ya teşekkür etti. TSK ve ÖSO birliklerinin 24 saat nöbet tuttuğu bazı köylerde hayat normale döndü.
CİNDERES’TE GÜVENLİK ÖSO’DA
Afrin’e bağlı Cinderes Beldesi’nde terörün izleri siliniyor. Yerleşim yerinde yaşam normale dönmeye başlarken, belde merkezinde teröristlerin yol açtığı tahribat dikkati çekiyor. ÖSO mensupları, burada güvenliği sağlamaya çalışıyor.
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