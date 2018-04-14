Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 15:04'te merkezi Denizli'nin Honaz ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.

Depremin yerin 10 kilometre altında meydana geldiği tespit edildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin merkezini Pamukkale ilçesi olarak duyurdu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER